İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 3,75'ten yüzde 4'e yükseltti. Beklentiler doğrultusunda gelen 25 baz puanlık artış, bankanın üç yıl sonraki ilk faiz artırımı oldu.

Karar 8'e karşı 1 oyla alındı. BoE Para Politikası Kurulu, son altı toplantısında faizi değiştirmemişti. İngiltere'de faiz oranı, 2023-24 dönemindeki yüzde 5,25'lik zirvesinden gerilemişti.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 BEKLENTİSİ

Banka, enflasyonun gelecek yılın ortasına kadar yaklaşık yüzde 5'e yükselmesini beklediğini açıkladı. Bu beklenti gerçekleşirse enflasyon, Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.

Sonraki dönemde ise yükselen enerji fiyatlarının etkisinin azalması ve kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu aşağı çekmesiyle düşüş öngörülüyor.

Politika yapıcılar, para politikasının önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını vurguladı. Komitenin her toplantıda verileri değerlendirmeye devam edeceği ve enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönmesini sağlamak için gerektiğinde politika faizini ayarlayacağı belirtildi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.