İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in belirlediği aday kadro, ada basınında büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Listenin en dikkat çekici kararı, Chelsea'nin yıldız hücumcusu Cole Palmer'ın dışarıda bırakılması oldu.

Son iki yıllık periyotta milli formayı yalnızca 3 kez sırtına geçirebilen ve son olarak geçtiğimiz mart ayında Japonya ile oynanan özel müsabakada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, Alman teknik adamın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna da dahil edilmemişti.

Alman teknik patron, geçtiğimiz eylül ayında Palmer'ın milli davet alamamasına dair sarf ettiği çarpıcı sözlerle oyuncusuna net bir mesaj vermişti:

"Çok fazla fırsatı kaçırıyor. Bunun için onu asla suçlamıyorum, bu yalnızca çıplak bir gerçek. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampı kaçırıyor. Ben ise yalnızca kendi gözümle tanık olduğum, takımımın içinde canlı olarak gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Güven kazanmak için de kampta yer almanız gerekir."

BELLİNGHAM KARDEŞLER BİR ARADA

Kadroda Palmer şoku yaşanırken, orta saha kurgusuna dahil edilen iki genç yetenek ada futbolunda heyecan yarattı. Fulham formasıyla gösterdiği istikrarlı çıkışla dikkat çeken merkez orta saha Josh King ile Borussia Dortmund'da kariyer basamaklarını hızla tırmanan Jobe Bellingham, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna seçilme sevinci yaşadı.

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham'ın ardından kardeşi Jobe Bellingham'ın da kadroya girmesiyle birlikte, İngiltere Milli Takımı uzun yıllar sonra iki kardeşin aynı anda yer aldığı özel bir birlikteliğe tanıklık edecek.

ÖNCE WEMBLEY SONRA MADRİD

Uluslar Ligi'nde grup liderliği hedefleyen "Üç Aslanlar", kasım ayında iki dev randevuya çıkacak.

İngiltere, ilk sınavında 12 Kasım Perşembe günü futbolun mabedi Wembley Stadı'nda Luka Modric'li Hırvatistan'ı ağırlayacak. İngilizler, bu mücadelenin hemen ardından 15 Kasım Pazar günü Madrid'e çıkarma yaparak Metropolitano Stadı'nda son Avrupa şampiyonu İspanya'ya konuk olacak.

İngiltere Milli Takımı'nın Aday Kadrosu