İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında, Birleşik Krallık adli makamlarınca “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranan M.A.K.’nın Türkiye’de bulunduğu belirlendi. 39 yaşındaki şüpheli, 28 Ağustos 2026’da Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. ADRESİNDE UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ BULUNDU Yapılan araştırmada, M.A.K.’nın Birleşik Krallık’taki adresinde daha önce gerçekleştirilen aramada paketlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas terazilerin ele geçirildiği tespit edildi. Şüphelinin arama sırasında adreste bulunmaması üzerine hakkında uluslararası düzeyde arama kaydı oluşturulduğu belirtildi. Emniyetteki tahkikat işlemleri tamamlanan M.A.K., hakkında yürütülecek işlemlerin devamı için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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