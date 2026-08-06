İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin yayımladığı araştırma, Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların çevresel etkilerine ilişkin dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Araştırmada, İngiltere'den Adana'daki geri dönüşüm tesislerine ulaştırılan plastik atıkların işlendiği bölgelerde mikroplastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Araştırmada, geri dönüşüm tesislerinin çevresindeki sulama kanallarından alınan su örnekleri incelendi. Tesislerin aşağı kısmından alınan örneklerdeki mikroplastik yoğunluğunun, yukarı kesimlerden alınan örneklere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu tespit edildi. İncelemelerde ayrıca plastik peletler, plastik film parçaları ve çeşitli plastik kırıntıları da bulundu.

TARIM ARAZİLERİ VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Araştırmaya göre yoğun yağışların ardından plastik atıklar ve mikroplastikler tarım arazilerine taşınıyor. Bu kirliliğin daha sonra Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Çukurova Ovası'ndaki sulama kanallarına ulaştığı belirtilirken, durumun tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

"ATIK SÖMÜRGECİLİĞİ" TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

The Guardian, araştırmanın gelişmiş ülkelerin plastik atıklarını farklı ülkelere göndermesiyle ilgili "atık sömürgeciliği" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını yazdı. Haberde yer alan verilere göre İngiltere, 2025 yılında toplam 675 bin ton plastik atık ihraç ederken bunun 139 bin tonunu Türkiye'ye gönderdi. Aynı dönemde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye plastik atık ihracatı ise yüzde 19 artışla 500 bin tonun üzerine çıktı.

52 BİN TON PLASTİK ATIK ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Çevresel Soruşturma Ajansı (EIA) verilerine göre, Mayıs 2021 ile Temmuz 2024 arasında İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların yaklaşık yüzde 13'ü Adana'daki sekiz geri dönüşüm tesisine ulaştı. Bu süreçte 13 İngiliz şirketinin toplam 545 sevkiyatla yaklaşık 52 bin ton plastik atığı söz konusu tesislere gönderdiği aktarıldı.

Guardian, ihracatçı şirketlerin yasa dışı faaliyet yürüttüğüne ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığını ancak İngiltere mevzuatına göre ihraç edilen atıkların çevreye uygun şekilde geri dönüştürüldüğünün doğrulanması gerektiğini hatırlattı.

TÜRKİYE'DE YETKİLİLER SESSİZ

Haberde ayrıca, The Guardian'ın konuya ilişkin Türkiye'deki yetkili kurumlardan görüş talep ettiği ancak haber yayımlanana kadar herhangi bir yanıt alamadığı belirtildi.