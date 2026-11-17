İngiltere'deki Adventure Island eğlence parkının hemen yanında yer alan ve çevresinde oyun alanları ile sosyal tesislerin bulunduğu cazibe merkezi, açıldığı günden bu yana bir türlü istenen verimi veremedi.

Yıllar boyunca etrafa yaydığı keskin koku ve yosun birikimi nedeniyle sık sık şikayetlere konu olan tesis için belediye, drenaj sistemini iyileştirmek adına 90 bin sterlinden fazla ek harcama yaptı.

KUMA SAPLANAN ANNE KIZ SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Ancak tüm bu çabalara rağmen sorunlar çözülmedi ve bu yılın başlarında bir anne ile kızının bel hizasına kadar kuma saplanarak mahsur kalması bardağı taşıran son damla oldu.

Yaşanan bu tehlikeli olayın ardından çevresi güvenlik çitleriyle kapatılan lagünün, 800 bin sterlinlik bir maliyetle tamamen ortadan kaldırılması gündeme geldi.

Tesisin akıbetiyle ilgili konuşan iş ve turizmden sorumlu belediye yetkilisi Matt Dent, artık zararın neresinden dönülse kâr olduğu görüşünde. Yapının amacından saptığını ve adeta bir ucubeye dönüştüğünü savunan Dent, bölgeyi yeniden doğal bir halk plajı haline getirmenin en kalıcı ve mantıklı çözüm olacağını belirtti.

İŞLETME SAHİBİ TEPKİLİ

Öte yandan, lagünün işletmecisi ve Adventure Island'ın sahibi Philip Miller ise belediyenin bu kararına tepkili. Yıllar içinde artan deniz yosunu birikiminin bakımı zorlaştırdığını kabul eden Miller, tesisi kurtarmak için çeşitli çözüm önerileri sunduğunu ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

Ünlü işletmeci, tesisin bu hale gelmesindeki asıl sebebin belediyenin kendi bakım ihmalleri olduğunu savunarak yapılan açıklamaları "zayıf bahaneler" olarak nitelendirdi. Milyonluk tesisin tamamen yıkılıp yıkılmayacağına dair nihai karar ise bugün yapılacak toplantıda verilecek.

TURİZMİ ETKİLEYECEK Mİ?

İngiltere'ye gelen uluslararası turistlerin ana odak noktası Londra, Edinburgh, Oxford veya Bath gibi tarihi ve kültürel merkezlerdir. Southend ise daha çok Londralıların ve çevre şehirlerde yaşayanların hafta sonu günübirlik tercih ettiği yerel bir sahil kasabasıdır. Dolayısıyla buradaki bir tesisin yıkılması ülkenin genel turizm gelirlerinde hissedilir bir kayba yol açmaz.