İngiltere Parlamentosunun bulunduğu tarihi Westminster Sarayı için hazırlanan rapor, binanın karşı karşıya olduğu tehlikeleri gözler önüne serdi. Kamu Hesapları Komitesi, restorasyon çalışmalarının sürekli ertelenmesi nedeniyle yapının Notre Dame Katedrali gibi büyük bir yangınla zarar görme, zamanla çökme ve elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömülme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

1512'DEN BERİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Komitenin yayımladığı raporda, parlamentoya 1512 yılından bu yana ev sahipliği yapan ve 1870'te bugünkü görünümüne kavuşan Westminster Sarayı'nın giderek kötüleşen fiziksel durumuna dikkat çekildi. Restorasyon ve yenileme çalışmalarının gecikmesinin binadaki riskleri artırdığı, ertelemenin sürmesi halinde yapının zamanla yıkılabileceği belirtildi.

TOPLAM MALİYET 2 MİLYON STERLİNE ULAŞABİLİR

Raporda, sarayın Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nde yaşanan yangına benzer bir felaketle karşı karşıya kalabileceği de vurgulandı. Ayrıca restorasyonun her yıl ertelenmesinin kamu maliyesine yaklaşık 420 milyon sterlin ek yük getirebileceği, toplam maliyetin ise 1,5 ila 2 milyon sterlin seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.

Binanın elektrik altyapısına ilişkin tehlikelere de yer verilen raporda, sarayda elektrik kesintisi yaşanabileceği ve Kral Charles'ın katılacağı yeni yasama yılı açılış töreni sırasında Lordlar Kamarasının karanlıkta kalabileceği uyarısı yapıldı.

RESTORASYON 60 YILDAN FAZLA SÜREBİLİR

Komite, daha önce dört farklı seçenek arasından ikiye indirilen restorasyon planlarının maliyet ve sürelerini de açıkladı. İlk seçenekte Westminster Sarayı'nın kapsamlı biçimde yenilenmesi öngörülüyor. Bu çalışmanın 24 yıl sürmesi ve toplam 15,6 milyar sterline mal olması bekleniyor.

İkinci seçenekte ise restorasyonun bölümler halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak bu yöntemin 60 yıldan uzun sürebileceği ve toplam maliyetinin 40 milyar sterline yaklaşabileceği belirtiliyor.

Restorasyon sırasında parlamento faaliyetlerinin devam edebilmesi için Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının yanı sıra ilgili ofislerin geçici mekanlara taşınması gerekecek. Bu geçişin maliyetinin yaklaşık 3 milyar sterlin olacağı hesaplanıyor. Öte yandan, parlamento binasının 2032'de boşaltılması planlansa da geçici çalışma alanlarının bu tarihe kadar hazır hale getirilememesi ihtimali bulunuyor.

'BU ARTIK GERÇEK BİR RİSK'

Kamu Hesapları Komitesi Başkanı Geoffrey Clifton-Brown, Sky News'e yaptığı açıklamada, gerekli adımların atılmamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Clifton-Brown, "Harekete geçmemek, yasama yılının açılış töreninde Lordlar Kamarasının bir karanlığa gömülmesi riskini beraberinde getiriyor. Notre Dame yangınındaki gibi alevlerin çatıdan yükselmesinin tüm dünyada haberlere nasıl yansıyacağını, ulusal mirasımızın yıkılmasını ve daha da kötüsü can kaybı ve yaralanmaları düşünün" dedi.

Komite Başkanı, Westminster Sarayı'nın karşı karşıya olduğu tehlikenin artık uzak bir ihtimal olmadığını, giderek büyüyen somut bir risk haline geldiğini vurguladı.