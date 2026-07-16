2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere, dramatik bir sonla Arjantin'e mağlup oldu. Anthony Gordon'un golüyle öne geçen İngiltere, Messi'nin 7 dakika içinde yaptığı resital ile 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Atlanta'da oynanan müsabakayı yerinden takip eden İngiltere Milli Takımı'nın efsane kaptanı David Beckham, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. İngiltere'nin turnuvaya veda etmesinden ötürü büyük üzüntü yaşayan eski futbol yıldızını eşi Victoria Beckham ve oğlu Cruz teselli etmeyi denedi.

ADETA YIKILDI

Üzerinden 20 yıl geçen 2006 Dünya Kupası'nda sahaya İngiltere takım kaptanı olarak çıkan Beckham, ailesiyle birlikte maçı bu defa tribünden takip etti. Çeyrek finaldeki Norveç galibiyetinde yaşadığı sevinçle dikkat çeken Beckham bu defa yıkıldı. Sosyal medya hesaplarından maç sonu paylaşımı yapan İngiliz futbol efsanesi "Hepimiz için büyük bir hayal kırıklığı ama sonsuza kadar ilham verecek anılar da bıraktınız. Bu Dünya Kupası boyunca bize yaşattığınız duygular için takımımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.