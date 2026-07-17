İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri olarak duyurulan Andy Burnham, pazartesi günü ülkenin son on yıldaki yedinci başbakanı olarak görevi devralacak.

Liderliğinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada Burnham, bu gelişmenin kendisi ve ailesi için gurur verici ve duygusal bir an olduğunu ifade ederek görevi bırakan Başbakan Keir Starmer’a teşekkür etti.

Kendi kuşağındaki siyasetçilerin sıradan insanlar için yeterince çalışmayan bir siyasi kültüre ve ekonomik modele meydan okumakta başarısız olduğunu dile getiren Burnham, çalışan kesimler için daha iyi bir yönetim sergileme sözü verdi.

RAKİPSİZ LİDER SEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta son rakibinin de aday olmayacağını açıklamasıyla liderlik yolu açılan Burnham, İşçi Partisi milletvekillerinden gelebilecek 403 adaylığın 379'unu alarak yarışı rakipsiz tamamladı.

Burnham'ın tek aday olarak seçilmesi bazı analistler ve hükümet yetkilileri arasında endişeye yol açarken, muhalefet lideri Kemi Badenoch, İşçi Partisi'ni denetlenmekten korkup kaçmakla suçladı.

Süreç, eski Başbakan Keir Starmer'ın, partinin mayıs ayındaki yerel seçimlerde aldığı başarısız sonuçların ardından gelen baskılar üzerine geçen ay istifa ettiğini duyurmasıyla başlamıştı.

ANDY BURNHAM KİMDİR?

Andy Burnham, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside'da doğup Cheshire'ın Culcheth köyünde büyüyen Burnham, Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Dili eğitimi aldıktan sonra meslek hayatına gazeteci olarak başladı.

Siyasete eski milletvekili Tessa Jowell'ın araştırmacısı olarak adım atan Burnham, 2001-2017 yılları arasında Leigh milletvekilliği yaptı, sağlık bakanlığı ve hazine başsekreterliği gibi üst düzey bakanlık görevlerinde bulundu.

2010 ve 2015 yıllarındaki İşçi Partisi liderlik yarışlarını kaybeden Burnham, 2017'de Büyük Manchester Belediye Başkanı olmuş ve Covid-19 pandemisi dönemindeki duruşuyla "Kuzeyin Kralı" olarak anılmaya başlanmıştı.

NEOLİBERALİZME SAVAŞ AÇTI

Haziran ayında Makerfield ara seçimini büyük bir çoğunlukla kazanarak Westminster'a dönen Burnham, Birleşik Krallık siyasetinde ademimerkeziyetçiliğe odaklanacağını belirterek "Kuzey'deki 10 Numara" projesiyle yönetim gücünü ülkenin diğer bölgelerine yaymayı taahhüt etti.

Neoliberalizme son vereceğini vurgulayan yeni lider, savaş sonrası dönemin en büyük sosyal konut inşa programını başlatacağını açıkladı.

Daha önce Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne yeniden katılması çağrısında bulunan Burnham, seçim kampanyasında bu duruşunu yumuşatarak Brexit'in zarar verdiğini ancak şu an bu tartışmaları yeniden başlatmanın doğru olmadığını ifade etti.