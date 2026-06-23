İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, yerine geçecek isim belirlendikten sonra görevinden ayrılacağını duyurmasıyla siyaset sahnesi hareketlendi.

Bu gelişmenin ardından, 56 yaşındaki Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın ülkenin bir sonraki lideri olması bekleniyor.

Son 9 yıldır Manchester'da yerel yönetimin başında olan Burnham, İngiliz basınında "Kuzeyin yeni kralı" lakabıyla anılmaya başladı.

Başkent Londra'nın dışında yaşayan halkın halinden anlayan farklı bir siyaset anlayışı vaat ediyor.

Merak edilen ise, İngiltere'nin yeni Başbakanı olacak Burnham kimdir? Nasıl oldu da Başbakanlık için en güçlü aday haline geldi?

SİYASİ KARİYERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

İşçi Partisi'ne 14 yaşında katılan ve Cambridge Üniversitesi'nde İngiliz Dili eğitimi alan Burnham, siyasi kariyerine milletvekili danışmanlığı ile başladı.

2001 yılında memleketi Leigh'den milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Hükümet bünyesinde Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kritik görevler üstlendi.

2010 ve 2015 yıllarında olmak üzere iki kez İşçi Partisi liderliği için adaylığını koydu ancak bu yarışlarda Ed Miliband ve Jeremy Corbyn'e karşı kaybetti. Siyasi çizgisi nedeniyle eleştirmenleri tarafından zaman zaman tutarsızlıkla suçlansa da partinin merkez ve sol kanatları arasında köprü kurmayı başardı.

NE ZAMAN TANINAN BİR SİYASETÇİ OLDU?

Andy Burnham'ın siyasi kariyerindeki en büyük kırılma noktası, 2009 yılında İngiltere'nin kuzeybatısındaki bir futbol stadyumunda yaşandı.

Eski Başbakan Tony Blair döneminde merkez sol çizgide güvenilir bir bakanlık yürüten Burnham, ardından Gordon Brown hükümetinde Kültür, Medya ve Spor Bakanı olarak kabineye girdi.

1989 yılında 97 Liverpool taraftarının hayatını kaybettiği Hillsborough faciasının 20. yıl dönümünde, Brown yönetimini temsilen Anfield Stadyumu'nda konuşma yapan Burnham, tribünlerin sert protestosuyla karşılaştı.

İngiliz hükümetlerinin kamuoyu soruşturması açmayı reddettiği bu dönemde yükselen adalet çığlıkları, Burnham'ın Westminster siyasetinden uzaklaşma sürecini başlattı.

İLK KEZ NE ZAMAN MAKAMA GELDİ?

Andy Burnham, 2017 yılında Manchester'ın ilk belediye başkanı seçilerek ulusal siyasetten yerel yönetime geçiş yaptı.

Seçimleri yüzde 60'ın üzerinde oyla kazanan Burnham, 2021 yılında bu oranı daha da artırarak güven tazeledi.

Kentteki otobüs ağını kamu kontrolüne alarak ulaşım sisteminde gerçekleştirdiği reformlar büyük takdir topladı.

Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde bölge haklarını korumak adına Boris Johnson hükümetine karşı sergilediği tutum, kendisine "Kuzeyin Kralı" unvanını kazandırdı. Burnham, İşçi Partisi içinde Nigel Farage'ın sağ kanattaki Reform UK partisine ve sol kanattaki Yeşiller'e giden oyları geri toplayabilecek en güçlü aktör olarak değerlendiriliyor.

NASIL 'KUZEYİN KRALI' OLDU?

Manchester ile çevresindeki eski sanayi kasabalarını içeren yaklaşık 3 milyon nüfuslu bölgede 3 dönem boyunca üst üste seçilen Burnham son derece başarılı bir belediye başkanlığı yürüttü.

İngiltere'nin kuzeydeki illeri için yürüttüğü bu yoğun altyapı ve sosyal devlet çalışmaları ise hem medya hem de kuzeyliler tarafından kendisine "Kuzeyin Kralı" lakabının verilmesini sağladı.

Burnham liderliğindeki Büyük Manchester ise özelleştirilmiş otobüs hizmetlerini Londra dışında yeniden kamu kontrolüne geçiren ilk bölge oldu.

Dönemin Başbakanı Boris Johnson’ın COVID-19 pandemisini kötü yönetmesine yönelik eleştirileri Burnham’ın profilini iyice yükseltti.

Bölgesel karantina kısıtlamaları nedeniyle hükümeti İngiltere’nin kuzeyine hor görmekle suçlayan Burnham tepkisini net şekilde ortaya koydu.

Burnham daha sonra İngiltere COVID-19 soruşturmasında bölgesel belediye başkanlarının kritik toplantılardan dışlanması yüzünden kendi bölgesinin 2020 yılının tamamı boyunca yüksek enfeksiyon oranlarına mahkum kaldığını belirtti.