Dünya ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in ardından gelen en büyük finansal güçlerden biri olan Almanya, Avrupa’daki ekonomik liderliğini sürdürüyor. World Population Review tarafından paylaşılan 2026 yılı verilerine göre Almanya, 5,45 trilyon dolarlık Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ile Avrupa’nın en zengin ülkesi konumunda yer alıyor. Almanya'nın ekonomisi; İngiltere, Portekiz ve Yunanistan'ın toplam ekonomik büyüklüğünü geride bırakıyor.

AVRUPA EKONOMİSİNDE GÜNCEL SIRALAMA

Açıklanan verilere göre Avrupa ekonomisinde Almanya'yı 4,23 trilyon dolarla İngiltere, 3,17 trilyon dolarla Fransa, 2,42 trilyon dolarla İtalya ve 2,21 trilyon dolarla Rusya takip ediyor. Sıralamanın alt basamaklarında yer alan Portekiz 380,6 milyar dolar, Yunanistan ise 307,6 milyar dolar GSYH kaydetmiş bulunuyor.

DIŞ TİCARET HACMİ VE SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ LİDERLİK

Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nin kurucu üyelerinden olan Almanya, Avro Bölgesi ekonomisinin yaklaşık dörtte birini tek başına oluşturuyor. 2024 yılında 1,66 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet satışı gerçekleştiren ülke, dünyanın en büyük üçüncü ihracatçısı konumunda bulunurken aynı dönemde 255 milyar dolarlık dış ticaret fazlası kaydetti.

Ülkenin başlıca ihracat kalemleri arasında taşıtlar, makineler, kimyasallar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaçlar ile plastikler yer alıyor. Kıta genelindeki sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini karşılayan Almanya, Avrupa'nın lider imalat merkezi olmayı sürdürüyor.

YENİLENEBİLİR ELEKTRİK KAYNKLARDAN ÜRETİYOR

Almanya, GSYH'sinin yaklaşık %3,1'ini araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırırken, uzun vadeli enerji dönüşüm stratejisi olan Energiewende kapsamında elektrik üretiminin yaklaşık yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Ülke ekonomisinde "Mittelstand" olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi alanlarında küresel pazar liderlerinin yaklaşık yarısını oluştururken; Frankfurt, Münih, Hamburg ve Berlin gibi finans merkezleri ile uluslararası ticaret fuarları ticari hareketliliği destekliyor.