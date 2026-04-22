İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığını duyurdu.
41 yaşındaki teknik adam, ocak ayında Enzo Maresca’nın ayrılığı sonrası göreve getirilmiş ve 5.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Chelsea, son olarak Brighton’a 3-0 mağlup olurken ligde üst üste 5 maçta gol atamadan kaybetmişti.
Premier Lig’de 48 puanla 7. sırada bulunan Londra temsilcisi, Şampiyonlar Ligi potasının 5 puan gerisinde yer alırken sezonun bitimine 4 hafta kala hedeflerinin uzağında kaldı.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'ye iki maç sonucunda toplamda 8-2 skorla elenmişti.
Rosenior, son maçın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını "savunulamaz" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.