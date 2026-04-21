İngiltere Premier Lig’e veda eden ilk takım belli oldu. 33. hafta maçında Crystal Palace ile West Ham United kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonucun ardından Wolverhampton bitime 5 hafta kala Premier Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Sezona Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde başlayan Wolverhampton ilk 10 maçta galibiyetle tanışamadı ve yalnızca 2 puan topladı. Bunun üzerine Pereira'nın görevine son verilirken takımın başına Rob Edwards geçti. 33 hafta boyunca yalnızca 17 puan toplayan ekip, son sırasında yer aldığı Premier Lig'e veda etti ve Championship'in yolunu tuttu.