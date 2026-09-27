Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, Arsenal'da görev yapan taç antrenörü Thomas Gronnemark'ı teknik ekibine dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gronnemark'ın teknik direktör Umut Eskiköy'ün ekibine katıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, teknik direktörümüz Umut Eskiköy'ün ekibine katılarak Bolu kampımızda ilk antrenmanına çıktı." ifadesi kullanıldı.

Gronnemark'ın sezon boyunca takımın ve rakiplerin taç organizasyonları üzerinde çalışarak teknik ekibe destek vereceği belirtildi.

ARTETA'NIN EKİBİNDE YER ALIYORDU

Geçen sezon Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibinde görev yapan Gronnemark'ın kariyerinde 18 kupa ve 6 kez bir üst lige çıkma başarısı bulunuyor.

Danimarkalı antrenör, daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp ile 5 sezon boyunca çalıştı.

Gronnemark, kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Ajax ve Flamengo gibi kulüplerin yanı sıra İngiltere ve Meksika milli takımları başta olmak üzere birçok önemli takım ve milli takımda görev aldı.