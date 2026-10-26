Avrupa genelinde derinleşen güvenlik krizleri ve artan jeopolitik gerilimler sürerken İngiltere'den tansiyonu zirveye taşıyan bir savaş hazırlığı açıklaması geldi. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkesinin savunma kapasitesini ivedilikle artırması gerektiğini vurgulayarak olası bir çatışma senaryosuna dikkat çekti.

"HAZIRLANMAK İÇİN SADECE 1000 GÜNÜMÜZ KALDI"

The Telegraph gazetesinde yayımlanan makalesinde tabloyu özetleyen Bakan Streeting, ülkesine ve müttefiklerine yönelik tehditlerin 2030 yılına kadar en üst seviyeye çıkabileceğini belirtti. Streeting, İngiltere ve NATO ortaklarının bu büyük dönüşümü tamamlayabilmesi için önlerinde yaklaşık 1000 günlük kritik bir zaman dilimi kaldığının altını çizdi.

Geleneksel cephe savaşlarının ötesinde devlet destekli sabotajlar ve siber saldırıların kritik altyapıları hedef alabileceğine değinen Streeting, "En kötü senaryoyu önlemek için ona hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN HİBRİT SAVAŞ OPERASYONLARI MERCEK ALTINDA

Rusya'nın Avrupa'daki hibrit harp faaliyetlerinin yarattığı tehlikeye işaret eden Streeting, askeri sınır ihlallerinin yanı sıra altyapı sabotajlarının günlük yaşamı felç edebileceği uyarısında bulundu. İngiliz istihbarat raporlarına da yansıyan iddialara göre, Rus unsurlarının özellikle İngiltere'ye ait denizaltı iletişim ve internet kabloları çevresinde istihbarat ile keşif faaliyetlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

HÜKÜMETTEN HALKA RESMİ ÇAĞRI: EN AZ 3 GÜNLÜK STOK YAPIN

Bakanlığın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak İngiliz hükümeti, "Be Ready" (Hazır Olun) adını verdiği kapsamlı bir sivil dayanıklılık kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde vatandaşlardan; olası büyük siber saldırılar, enerji kesintileri veya kriz durumlarına karşı evlerinde pilli radyo, el feneri, battaniye, içme suyu ve dayanıklı temel gıda malzemeleri bulundurmaları istendi. Resmi kılavuzda, her hanenin şebeke hizmetlerinin kesilmesi ihtimaline karşı en az 72 saat boyunca kendi kendine yetebilecek donanımda olması tavsiye edildi.

Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders da daha önce benzer bir uyarıda bulunmuş; dünyanın Soğuk Savaş yıllarını aratmayacak derecede tehlikeli bir eşiğe geldiğini vurgulayarak sivil savunma ve hava savunma sistemlerine derhal ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetmişti.