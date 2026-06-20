İngiltere Ticaret Bakanı Chris Bryant, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Bryant, iki ülke arasında her yıl 28 milyar pound seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmini önümüzdeki yıllarda iki katına çıkarmak istediklerini belirtti.

Türkiye ve İngiltere'nin Avrupa'nın iki ucunda yer alan ve NATO üyesi olan iki önemli ortak olduğunu vurgulayan Bryant, iki ülkenin birlikte hareket ettiğinde diğer birçok ülkenin başaramadığı projeleri hayata geçirebildiğini ifade etti.

İki ülkenin savunma sektörlerinde güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve bu alanlarda daha yakın çalışmayı amaçladıklarını belirten Bakan Bryant, küresel ölçekteki ortaklıklara Ukrayna'dan bir örnek verdi.

Yılın başında Ukrayna'da Rusların Kiev'e ilerleyişi sırasında yıkılan bir köprüyü incelediğini aktaran Bryant, bu köprünün İskoçya'da üretilen İngiliz çeliği, İngiliz mühendisliği ve Türk müteahhitlerin çalışmasıyla yeniden inşa edildiğini dile getirdi.

Bryant, özellikle dünyanın zorlu bölgelerinde Birleşik Krallık ve Türk şirketlerinin inşaat alanındaki bu yakın işbirliğini gelecekte de artırarak sürdürmek istediklerini kaydetti.

HER ALANDA İŞBİRLİĞİ HEDEFİ

Mevcut ekonomik ilişkilerde hala yeterince ticaret yapılmayan pek çok alanın bulunduğuna dikkat çeken Bryant; eğitim, tasarım ve reklamcılık gibi hizmet sektörlerinin bu alanların başında geldiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile bu konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Bryant, önümüzdeki haftalarda Türk şirketlerinin zaten aktif olduğu Azerbaycan ve Kazakistan'a da ziyaretler gerçekleştireceğini belirtti.

Yıl sonuna kadar çok daha kapsamlı ve gelişmiş bir serbest ticaret anlaşmasına ulaşacaklarından emin olduğunu dile getiren Bakan, modern ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun bir anlaşma inşa etmek istediklerini vurguladı.

Geçmişteki serbest ticaret anlaşmalarının ağırlıklı olarak gıda, tarım ürünleri ve mobilya gibi malların ticaretine odaklandığını hatırlatan Bryant; bugün teknoloji, dijital ekonomi, hizmetler, eğitim, reklam, tasarım ve inşaat gibi alanların en az bu sektörler kadar önemli hale geldiğini aktardı.

Yeni serbest ticaret anlaşmasına şimdiye kadar mevcut anlaşmaların parçası olmayan yeni sektörleri dahil etmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda Türk muhataplarıyla kapsamlı müzakereler yürüttüklerini belirten Bryant, sadece geçmişin değil, 2050, 2070 ve 2080 yıllarının ekonomisine odaklanılması gerektiğini ifade etti.