Türkiye’nin hava gücünü artırmak amacıyla yürüttüğü savaş uçağı tedarik sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Avrupa’nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 40 adetlik satış için Türkiye’ye resmi teklif sunulduğu bildirildi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, süreci doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’nın yürüttüğü, teklifin ise geçtiğimiz günlerde Bakan Yaşar Güler’in Birleşik Krallık Büyükelçisi ve BAE Systems yetkilileriyle yaptığı görüşme kapsamında iletildiği belirtiliyor.

ALMANYA İKNA EDİLDİ

Almanya’nın satışa yönelik itirazlarının, diğer üretici ülkelerin ortak girişimiyle aşıldığı kaydedilirken, bu gelişme Türkiye’nin hava savunma kabiliyetini güçlendirme planlarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, F-35 programına geri dönüş için Türkiye ile ABD arasında yürütülen diplomatik temasların da olumlu bir seyir izlediği ifade edildi. ABD Kongresi’nden onay alan F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin ise henüz tamamen kapanmadığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.