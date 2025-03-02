Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşik Krallık'ın Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi için ülkeye 2.8 milyar dolar kredi vermesini öngören bir anlaşmayı cumartesi günü imzaladı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, borç paranın dondurulmuş Rus varlıklarından ödeneceğini açıkladı.

"Anlaşma, Ukrayna halkına olan sürekli ve sarsılmaz desteğimizin bir parçasıdır" diye ekledi.

Toplantıya video bağlantısıyla katılan Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Ukrayna'nın "çok ihtiyaç duyulan bir anlaşmadan dolayı minnettar olduğunu" söyledi.

Bu kredi, İngiltere'nin Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 3.7 milyar dolar tutarında devam eden finansmanına ek olarak sağlanıyor.