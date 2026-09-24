İngiltere, uzaydaki çıkarlarını ve günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan uydularını düşmanca saldırılara karşı korumak amacıyla askeri bir filo kurma kararı aldı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzaydaki çıkarlarını koruyacak yeni filo kurulacak.

"No 3 Uzay Etkileri Filosu" adını taşıyacak yeni birim, silahlı kuvvetlerin tüm kademelerinden personel ve unsurları barındıracak. Filonun temel görevi, yörüngedeki uyduları korumak olacak.

SALDIRI VE SAVUNMA GÖREVİ YÜRÜTECEK

Yeni filo, uzayda gözlem ve uyarı görevi yapan No 1 Uzay Operasyonları Filosu ile No 2 Uzay Uyarı Filosu'nun oluşturduğu yapıya eklenecek. Ancak bu filoların aksine, No 3 filosu doğrudan saldırı ve savunma görevi üstlenecek.

Açıklamaya göre filo, uzaydaki hasmane eylemleri önleme ve zayıflatma amacıyla kurulacak. Elektronik savaş yetenekleri ve uyduları hedef alan silahlara karşı donatılacak.

"YILDIZ FİLOSU" İSMİ REDDEDİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, yeni filoyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere İngiltere Uzay Gücü Konferansı'na katıldı.

Londra'daki konferansta konuşan Streeting, filoya "Yıldız Filosu" adını verme talebinin Genelkurmay Başkanı tarafından reddedildiğini belirtti.

Streeting, filonun adının "Star Trek" evrenine atıfta bulunmak istediklerini ancak yetkililerin bu öneriyi kabul etmediğini söyledi.

"ÜLKENİN UYDULARINI KORUYACAK"

Savunma Bakanı, filonun görev tanımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni filo, silahlı kuvvetlerimizin ülkemiz için hayati öneme sahip uyduları korumasını, uydularımızı tehdit edenleri caydırmasını ve rekabetin giderek arttığı bir alanda güvenle faaliyet göstermesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.