İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu genelinde tırmanan gerilim ve güvenlik riskleri sebebiyle vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir seyahat uyarısı yayımladı. Bölgede sıcak çatışmaların her an büyüme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Londra yönetimi, İsrail, İran, Pakistan, Mısır, Irak, BAE, Katar, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suriye, Yemen ve Filistin için güvenlik bültenini 27 Ekim itibarıyla güncelledi.

Açıklanan uyarı metninde Türkiye ile ilgili kritik bir sınır hattı detayı öne çıktı. Bakanlık Türkiye-Suriye sınırına 10 kilometreden daha yakın olan tüm bölgelere seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Suriye'de bulunan İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşlerinde Türkiye sınır kapılarını kullanamayacağı ve diplomatik yardım alamayacağı özellikle hatırlatıldı.

Orta Doğu'da gerilimin son derece öngörülemez bir boyuta ulaştığına dikkat çekilen genel değerlendirmede; hava sahası kapanmaları, anlık uçuş iptalleri ve bölge genelindeki seyahat aksamalarına karşı vatandaşların hazırlıklı olması istendi. İngiliz yetkililer, askeri ve sivil altyapıları hedef alabilecek misilleme adımları nedeniyle tüm İngiliz vatandaşlarını bölgedeki güvenlik protokollerini en üst düzeyde uygulamaya çağırdı.