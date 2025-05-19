AB'de kalmayı destekleyen Başbakan Keir Starmer, Reform UK lideri Nigel Farage'ın Londra'daki zirvede AB ile daha yakın bir uyum konusunda anlaşmaya varması durumunda, İngilizler için somut faydalar sağlanmasının, "Brexit ihaneti" gibi eleştirilerden daha ağır basacağına dair bir iddiada bulundu.

Starmer, İngiltere'nin 2020'de bloktan ayrılmasından bu yana dünyanın değiştiğini ve yeni sıfırlamanın merkezinde, İngiliz savunma şirketlerinin Avrupa'yı yeniden silahlandırmak için 150 milyar avroluk (167 milyar dolar) bir programa katılmasının önünü açabilecek bir savunma ve güvenlik paktı olacağını savunacak.

Yeniden ayarlama görüşmeleri gece boyunca devam etti ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üç kişi, Starmer'ın pazartesi günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yapacağı görüşme öncesinde bir atılım sağlandığını söyledi.

AB büyükelçileri, tasarının onaylanması için Brüksel'de bir araya geldi.

Sıfırlama, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası küresel düzeni altüst etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgali sonrasında geldi. Bu durum, dünya çapındaki hükümetleri ticaret, savunma ve güvenlik konularındaki bağları yeniden düşünmeye zorladı.

Britanya bu ayın başlarında Hindistan ile tam bir ticaret anlaşması imzaladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı tarife muafiyetleri sağladı . AB ayrıca Hindistan gibi ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma ve Kanada, Avustralya, Japonya ve Singapur gibi ülkelerle ortaklıkları derinleştirme çabalarını hızlandırdı.

Tartışılan konulardan biri de , İngiltere'nin sınır kontrollerini ve evrak işlerini önemli ölçüde azaltmayı umması , bu sayede Birleşik Krallık ve AB'nin gıda ve tarım ihracatının yavaşlaması, aynı zamanda Birleşik Krallık yolcuları için AB havaalanlarında daha hızlı e-kapılara erişimin popüler olması.

Karşılığında, Britanya'nın sınırlı bir gençlik hareketliliği planını kabul etmesi ve Erasmus+ öğrenci değişim programına katılması bekleniyor. Fransa ayrıca Brexit sırasında en duygusal konulardan biri olan balıkçılık hakları konusunda uzun vadeli bir anlaşma istiyor.

SINIRLI MANEVRA ALANI

İngiltere'nin 2016'da tarihi bir referandumla AB'den ayrılma kararı, göçten iktidar egemenliğine, kültürden ticarete kadar her konuda ciddi şekilde bölünmüş bir ülkeyi ortaya koydu.

Starmer'ın geçen temmuz ayında göreve gelmesinden önce beş başbakanın görevde olduğu İngiliz siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin başlamasına neden oldu ve Brüksel'le ilişkileri zehirledi.

Anketler, İngilizlerin çoğunluğunun yeniden katılmak istemeseler de artık oylamadan pişman olduğunu gösteriyor. Onlarca yıl Brexit için kampanya yürüten Farage, Britanya'daki kamuoyu yoklamalarında önde gidiyor ve bu da Starmer'a sınırlı bir manevra alanı sağlıyor.

Ancak başbakan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya verdikleri destekle sağlam bir ilişki kurdular ve Starmer, daha önce yaşanan Brexit tartışmalarından etkilenmedi ve bu da duygu durumunun iyileşmesine yardımcı oldu.

"TABUYU KIRIN"

Starmer'ın AB'nin tek pazarına veya gümrük birliğine yeniden katılmama vaadiyle ekonomik fayda sınırlı olacak, ancak bunun yerine bazı alanlarda daha iyi pazar erişimi için müzakere etmeye çalıştı; AB'nin üyelik yükümlülükleri olmadan AB faydalarının sözde "seçilmesine" karşı çıkması nedeniyle bu zor bir görev.

Gıda ticaretindeki bürokratik engellerin kaldırılması, İngiltere'nin standartlar konusunda AB denetimini kabul etmesini gerektirecek; ancak Starmer, gıda maliyetini düşürmek ve durgun ekonomiyi canlandırmak için bunun değerli olduğunu savunacaktır.

Uzun vadeli bir balıkçılık hakları anlaşmasına da Farage karşı çıkarken, muhalefetteki Muhafazakar Parti pazartesi günkü etkinliği "teslim zirvesi" olarak niteledi.

Hem Londra hem de Brüksel'deki politikacılara danışmanlık yapan bir ticaret uzmanı, hükümetin AB kurallarını kabul etme konusunda "tabuyu yıkması" gerektiğini ve bunu çiftçilere ve küçük işletmelere yardımcı olmak için yapmanın akıllıca olduğunu söyledi.

Ticaret uzmanları ayrıca İngiltere'nin savunmaya daha fazla odaklanılmasının anlaşmayı daha karşılıklı hale getirmesinden faydalandığını ve daha istikrarsız bir dünyada iyileşen ilişkilerin mantıklı olduğunu söyledi.

Danışmanlık şirketi SEC Newgate'de eski İngiltere hükümet ticaret yetkilisi olan Allie Renison, "ticaret aksaklıklarının bu kadar belirgin ve önemli" olduğu bir ortamda, bir ülkenin en büyük ticaret ortağıyla olan ticaret sürtüşmesini azaltan her şeyin mantıklı olduğunu söyledi.