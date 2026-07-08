Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre İngiltere ve Türkiye, NATO Zirvesi marjında kapsamlı bir güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

İmza töreninin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Çarşamba öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği ikili görüşme sırasında yapılması planlanıyor. Basına kapalı yürütülen temaslara ilişkin bilgi veren kaynaklar söz konusu paktın iki ülkenin siber tehditler, terörle mücadele ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliğini derinleştireceğini ifade etti.

Yabancı basında yer alan habere göre konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İngiltere Başbakanlık Ofisi yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.

EUROFIGHTER SATIŞIYLA MÜTTEFİK GÜÇLENDİ

İki ülke, İngiltere'nin Türkiye'ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışına ilişkin anlaşmasının da katkısıyla NATO ittifakı bünyesinde halihazırda güçlü ilişkilere sahip bulunuyor.

Yeni ortaklık hamlesi, ABD'nin Avrupa güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhütlerini yeniden değerlendirdiği ve Türkiye'nin oluşan boşluğu doldurabilecek potansiyel bir müttefik olarak öne çıktığı bir dönemde geliyor. Londra yönetimi ayrıca, Avrupalı müttefiklerin ABD Başkanı Donald Trump'ı yanlarında tutmakta zorlandığı bir süreçte, Türkiye'nin ABD dış politikası üzerindeki artan nüfuzunu da dikkate alıyor.

TRUMP'TAN YAPTIRIMLARI KALDIRMA AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede Türkiye'yi "harika bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın uygulama detayları ve mekanizması henüz netlik kazanmamış olsa da Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA savunma yaptırımlarını kaldıracağını ve böylece Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almasının önünü açacağını ifade etti.