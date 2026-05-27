Fenerbahçe'ye yeniden başkan olmak için kolları sıvayan Aziz Yıldırım, taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı. Yıldırım, dünya yıldızlarıyla transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere’ye gitti. Londra’da adeta bir transfer üssü kuracak olan Aziz Yıldırım, Premier Lig’in üç dev ismi için menajerlerle masaya oturacak. Yıldırım’ın listesindeki ilk isim, Crystal Palace’ın santrforu Jean-Philippe Mateta.

BAYRAMDA MESAİ VAR

35 milyon Euro’luk piyasa değerine sahip 28 yaşındaki Fransız yıldız güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Bonservisi PSG’de olan, geçen sezon Tottenham’da kiralık oynayan Randal Kolo Muani de ikinci forvet adayı. Defansı da sağlama almak isteyen Yıldırım’ın bu mevki için favorisi Fulham’dan Calvin Bassey... Bayram boyunca transfere yoğunlaşacak olan Aziz Yıldırım, bu üç isimle ön protokol yapmaya çalışacak. Yıldırım ve kurmayları bu hamlenin Hakan Safi ile girilecek başkanlık yarışında kendilerini öne çıkaracağı görüşünde.