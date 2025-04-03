İngiltere, vizesiz seyahat eden 48 ülke vatandaşları için yeni bir düzenleme başlattı. Artık bu yolcular, ülkeye girmeden önce Elektronik Seyahat İzni (ETA) almak zorunda kalacak. Peki, Türkiye bu uygulamaya dahil mi?

CNN International’ın haberine göre, İngiltere'ye seyahat eden ve vizeye gerek duymayan yolcular, seyahatlerinden önce ETA alarak ülkeye girişlerini onaylatmak zorunda olacaklar. Elektronik Seyahat İzni, 2024’te Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri için uygulamaya konmuş ve sonrasında ABD, Kanada ve Avustralya’dan gelen altı milyon yolcuyu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

TÜRKİYE BU ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR MU?

Program, özellikle turizm ve iş amacıyla kısa süreli ziyaretler yapan yolcular için geçerli. Eğitim ve bazı ücretli görevler de dahil olmak üzere farklı ETA kategorileri de mevcut. Ancak, Türkiye bu 48 ülke arasında yer almıyor, dolayısıyla Türk vatandaşları için ETA gerekliliği söz konusu olmayacak.

SADECE VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ 

Elektronik Seyahat İzni, vize muafiyeti uygulaması olarak tanımlanıyor. Yani, vize gerektiren bir durum söz konusu olduğunda, başvuru yapılması gereken bir vize alımı söz konusu olacak. ETA, yalnızca vize muafiyeti olan ülkelerin vatandaşları için geçerli olacak.

VİZE MUAFİYETİ BULUNAN ÜLKELER: 

  1. Avustralya
  2. Bermuda
  3. Kanada
  4. Yeni Zelanda
  5. ABD
  6. Arnavutluk
  7. Andora
  8. Antigua ve Barbuda
  9. Bahamalar
  10. Barbados
  11. Belize
  12. Falkland Adaları
  13. Faroe Adaları
  14. Grenada
  15. Honduras
  16. Hong Kong (Çin Özel İdari Bölgesi)
  17. İrlanda
  18. İsveç
  19. İzlanda
  20. Jamaika
  21. Karadağ
  22. Kosova
  23. Lüksemburg
  24. Makao (Çin Özel İdari Bölgesi)
  25. Malta
  26. Meksika
  27. Montserrat
  28. Nauru
  29. Namibya
  30. Norveç
  31. Seyşeller
  32. Singapur
  33. Solomon Adaları
  34. St. Kitts ve Nevis
  35. St. Lucia
  36. St. Vincent ve Grenadinler
  37. Tayland
  38. Trinidad ve Tobago
  39. Vanuatu
  40. Güney Kore
  41. Vanuatu
  42. Samoa
  43. Fiji
  44. Bermuda
  45. Bahama Adaları
  46. Jamaika
  47. Barbados
  48. Saint Pierre ve Miquelon (Fransa)

Bu liste, 2024 itibarıyla vize muafiyeti bulunan bazı ülkeleri kapsamaktadır. Türkiye bu listeye dahil değildir, dolayısıyla Türk vatandaşları için ETA zorunluluğu söz konusu değildir.