İngiltere, vizesiz seyahat eden 48 ülke vatandaşları için yeni bir düzenleme başlattı. Artık bu yolcular, ülkeye girmeden önce Elektronik Seyahat İzni (ETA) almak zorunda kalacak. Peki, Türkiye bu uygulamaya dahil mi?

CNN International’ın haberine göre, İngiltere'ye seyahat eden ve vizeye gerek duymayan yolcular, seyahatlerinden önce ETA alarak ülkeye girişlerini onaylatmak zorunda olacaklar. Elektronik Seyahat İzni, 2024’te Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri için uygulamaya konmuş ve sonrasında ABD, Kanada ve Avustralya’dan gelen altı milyon yolcuyu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

TÜRKİYE BU ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR MU?

Program, özellikle turizm ve iş amacıyla kısa süreli ziyaretler yapan yolcular için geçerli. Eğitim ve bazı ücretli görevler de dahil olmak üzere farklı ETA kategorileri de mevcut. Ancak, Türkiye bu 48 ülke arasında yer almıyor, dolayısıyla Türk vatandaşları için ETA gerekliliği söz konusu olmayacak.

SADECE VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ

Elektronik Seyahat İzni, vize muafiyeti uygulaması olarak tanımlanıyor. Yani, vize gerektiren bir durum söz konusu olduğunda, başvuru yapılması gereken bir vize alımı söz konusu olacak. ETA, yalnızca vize muafiyeti olan ülkelerin vatandaşları için geçerli olacak.

VİZE MUAFİYETİ BULUNAN ÜLKELER:

Avustralya Bermuda Kanada Yeni Zelanda ABD Arnavutluk Andora Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Belize Falkland Adaları Faroe Adaları Grenada Honduras Hong Kong (Çin Özel İdari Bölgesi) İrlanda İsveç İzlanda Jamaika Karadağ Kosova Lüksemburg Makao (Çin Özel İdari Bölgesi) Malta Meksika Montserrat Nauru Namibya Norveç Seyşeller Singapur Solomon Adaları St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Tayland Trinidad ve Tobago Vanuatu Güney Kore Vanuatu Samoa Fiji Bermuda Bahama Adaları Jamaika Barbados Saint Pierre ve Miquelon (Fransa)

Bu liste, 2024 itibarıyla vize muafiyeti bulunan bazı ülkeleri kapsamaktadır. Türkiye bu listeye dahil değildir, dolayısıyla Türk vatandaşları için ETA zorunluluğu söz konusu değildir.