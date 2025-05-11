İngiltere İçişleri Bakanlığı, lisans düzeyinin altındaki işlerde çalışacak nitelikli yabancı işçilere verilen vizelere süre sınırlaması getireceğini duyurdu.

Sağcı partilerin dış göçe daha sert düzenlemeler getirme çağrılarına yanıt olarak getirilen yeni uygulamalarla, İngiltere'de çalışmak eskisine göre çok daha zor olacak.

İngiliz hükümeti, bu uygulamaya yetinmeyi de düşünmüyor. Vizeleri ve çalışma izinlerini kapsayan dah sert uygulamalar da yolda.

HEDEFTE O İŞÇİLER VAR

Yeni düzenlemelere göre, yalnızca İngiltere’nin resmi yeterlilik çerçevesine göre seviye altı ve üzerindeki (lisans düzeyine eşdeğer) işlere başvuranlar standart nitelikli vize hakkına sahip olacak. Şu anda bu sınır seviye üç, yani A-level düzeyinde.

Yani sadece üniversite okuyan ve okudukları bölümle ilgili bir işe girenler çalışma ve oturma vizesi alabilecek.

Lisans altı olarak değerlendirilen, lise diplomasi gerektiren işlerde çalışacak yabancıların vize süresi sınırlandırılacak ve bu vize yalnızca belirli sektörlerde büyük bir personel açığı olduğunda geçerli hale getirilecek.

Ayrıca, söz konusu sektörlerdeki işverenlerin bu eksikleri gidermek için yabancı çalışanlarını kapsayan yerli istihdam ve eğitim planlarına sahip olduklarını göstermeleri gerekecek.

İNGİLTERE'YE GİDİP ÇALIŞMAK HAYAL OLDU

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, alınan kararı “göç sistemine yeniden düzen ve denetim getirmek, yerli becerileri artırmak ve net göçü azaltmak için önemli bir adım” olarak tanımladı.

Pazartesi günü Cooper, sağcı Reform UK Partisi'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya karşılık olarak net göçü azaltmaya yönelik yasama planlarını içeren bir hükümet beyaz kitabı sunacak.

Son yıllarda nitelikli vizeyle gelen göçmen sayısı önemli ölçüde azalmış olsa da, getirilecek yeni engeller özellikle bakım ve konaklama gibi sektörlerde zorluk yaratarak göçü daha da düşürecek.