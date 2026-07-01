FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. İngilizler oldukça zorlandığı maçı 2-1 kazandı ve adını son 16’ya yazdırmayı başardı. İlk yarı, Demokratik Kongo'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken İngiltere'ye beraberliği getiren gol, 75. dakikada Harry Kane'den geldi. KANE TURU GETİRDİ Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'ye turu getiren golü kaydetti. Maçı 2-1 kazanan İngiltere, adını son 16'ya yazdırdı. Demokratik Kongo ise turnuvaya veda etti. İngiltere, son 16 turunda Meksika ile karşılaşacak.

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