Ailenin, İngiltere'de yeni bir yaşam kurmaya hazırlandığı ve çocukların önümüzdeki hafta ülkede okula başlayacağı belirtildi.

ÖZEL JETLE DÖNDÜLER

Çiftin yaklaşık 10 saat süren yolculuk için özel jet tercih ettiği aktarıldı. Saatlik maliyeti 12 bin dolar olduğu belirtilen uçağın tercih edilmesinde, ailenin evcil köpekleri Mia ve Pula'yı da beraberinde getirmek istemesinin etkili olduğu öne sürüldü.

Çiftin California'daki yaklaşık 14 milyon dolarlık malikanesinde bulunan tavukların ise ABD'de bırakıldığı ifade edildi.

KRALİYET GÖREVLERİNE GERİ DÖNMEYECEKLER

Harry ve Meghan'ın İngiltere'ye dönüşü, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Ancak çiftin yeniden resmi kraliyet görevleri üstlenmeyeceği ve bağımsız ticari anlaşmalarını sürdüreceği belirtildi.

Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove House'da bir araya gelmesinin ardından ilişkilerde yumuşama yaşandığı ve İngiltere'ye dönüş kararının da bu sürecin ardından geldiği öne sürüldü.

KRAL CHARLES'A YAKIN BİR BÖLGEDE EV ARIYORLAR

Kraliyet kaynaklarına göre Harry ve Meghan, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın konutuna yakın Cotswolds bölgesinde ev arıyor. Harry'nin çocukluk yıllarının bir bölümünü geçirdiği bölgeye yerleşme planının, aileye İngiltere'de daha sakin bir yaşam sunması bekleniyor.

Öte yandan Harry'nin ağabeyi Prens William ve Prenses Kate Middleton ile ilişkilerinin, çiftin İngiltere'ye kalıcı dönüşünün ardından nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.