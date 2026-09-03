İngiltere’nin Southampton kentindeki Bitterne Park School’da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Bronwen James, 16 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadığı suçlamasıyla yargılanıyor.

SNAPCHAT ÜZERİNDEN BAŞLAYAN İLETİŞİM

Savcılığın mahkemeye sunduğu bilgilere göre James ile öğrenci arasındaki iletişim, gencin öğretmeninden Snapchat hesabını istemesiyle başladı.

James’in ilk etapta bu talebi reddettiği, ancak daha sonra öğrencisini uygulamaya eklediği belirtildi.

Savcı Edward Culver, mesajlaşmaların zamanla flörtöz bir hale geldiğini öne sürdü.

Savcılığa göre ikili daha sonra gizli şekilde buluşmaya başladı. James ile öğrencisinin Weston Shore’a gittikleri ve burada otomobil içerisinde öpüştükleri iddia edildi.

WIMBLEDON İZLERKEN İLİŞKİ İDDİASI

Savcılık, James ile öğrencisinin öğretmenin evinde Wimbledon tenis turnuvasını izlediğini, ardından yakınlaşmaya başladıklarını ve daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

Öğrenci ayrıca baş başa kaldıkları sırada James’in kendisine “Miss” diye hitap etmesini istediğini öne sürdü.

“BENİ MANİPÜLE ETTİĞİNİ ŞİMDİ ANLIYORUM”

Öğrenci, başlangıçta James ile arasındaki ilişkiyi “iyi” olarak değerlendirdiğini ancak zamanla öğretmeninin kendisini manipüle ettiğini düşündüğünü ifade etti.

Bronwen James ise hakkındaki suçlamaları reddetti ve mahkemeye yazılı bir ifade sundu.