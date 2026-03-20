Londra’da ekonomi alarm veriyor, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in eli kolu bağlandı! Muhafazakâr kanat, Bakan Reeves’i "kontrolsüz sosyal yardım harcamalarıyla ülkenin kredi kartını sonuna kadar kullanmakla" suçlayarak istifaya çağırdı.

Borçlanma maliyetleri, 2008’deki büyük krizden bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, İngiliz hükümeti ailelerin yaklaşan "enerji yangınıyla" nasıl başa çıkacağı sorusuna cevap veremiyor. Devlet tahvillerindeki faizlerin yüzde 5’e dayanması, yatırımcıların İngiltere’den kaçtığını kanıtladı!

"FIRINLARI AÇMAYIN"

Küresel enerji darboğazı kapıya dayanınca, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İngiliz halkına akılalmaz mutfak tüyoları vermeye başladı. "Hava fritözü (Airfryer) kullanın, fırınları açmayın, otomobil kullanımını azaltın ve mümkünse evden çalışın" çağrısı ülkede infial yarattı. Koskoca İngiltere, halkına mutfak tüyosu verir hale düşerken; vatandaş patlayan "Trumpflasyon" (Trump kaynaklı enflasyon) canavarıyla baş başa kaldı.

FATURALAR ALEV ALDI

Cornwall Insights’ın yayımladığı korkunç tahmin, İngilizlerin uykusunu kaçırdı. Temmuz ayında enerji faturalarının yıllık bazda 332 sterlin daha artarak 1.973 sterline (yaklaşık 80 bin TL) fırlaması bekleniyor. Daha savaş patlamadan önce bile halkın yüzde 88’i "geçinemiyoruz" derken, şimdi Temmuz sıcağında cüzdanları kül edecek bir enerji yangını kapıda!

İSRAİL-ABD ORTAKLIĞINA "MİSİLLEME" TEHDİDİ!

Ekonomik krizin üzerine bir de savaşın soğuk nefesi eklendi. İran Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin ABD ve İsrail saldırılarına destek vermesini "doğrudan saldırganlık" olarak niteledi ve misilleme sinyali verdi. Londra sokaklarında artık sadece "açlık" değil, "güvenlik" paniği de hakim. İngiltere, hem cebini hem de canını korumaya çalışıyor.

"NORMAL DAVRANIN!"

Başbakanlık, IEA’nın "fırın kullanmayın" tavsiyesi üzerine panikleyen halkı yatıştırmaya çalışıyor. Yapılan resmi açıklamada, "Bu tavsiyeler bizim için geçerli değil, İngiltere'de yürürlükte değil. Günlük hayatınıza normal şekilde devam edin" denilse de, piyasalar bu "pembe tabloya" inanmıyor. İngiltere’nin borçlanma ana yolu olan devlet tahvilleri, yatırımcıların kamu maliyesine yönelik artan risklerini fiyatlayarak yüzde 5’e ulaştı.

Kaynak: IEA Raporları, Cornwall Insights ve Londra Borsası Güncel Verileri