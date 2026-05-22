İngiltere; Amerika, Meksika ve Kanada'da oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Dünya Kupası için 26 kişilik İngiltere kadrosu için listeye yazdığı isimler belli oldu. Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Lewis Hall, Adam Wharton, Fikayo Tomori, Morgan Gibbs-White, Luke Shaw gibi isimler kadroda yer almadı. İngiltere'nin kadrosu şöyle; Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford Savunmacılar: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones. Orta Sahalar: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers. Hücumcular: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

