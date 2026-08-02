İngiltere'nin Minster kasabasında yaşayan 54 yaşındaki Brad Rogers, çocukluk yıllarından itibaren kilo problemi yaşadığını belirtti. Gençlik döneminde futbol oynayan Rogers, sporu bıraktıktan sonra egzersiz yapmayı da bıraktı. Hazır gıdalara yönelmesiyle birlikte yıllar içinde hızla kilo aldı.

2021 yılında 168,3 kiloya ulaşan Rogers, fazla kilosu nedeniyle yürümekte, nefes almakta ve oğluyla futbol oynamakta zorlandığını anlattı. Vücut kitle indeksi 56,4'e yükselen Rogers, ileri derecede obez kategorisinde yer aldı.

Sağlığının ciddi risk altında olduğunu fark eden Rogers, birçok diyeti denediğini ancak kalıcı başarı elde edemediğini belirtti. Programı uygulamaya başladıktan sonra beslenme düzenini tamamen değiştiren Rogers, karbonhidrat tüketimini büyük ölçüde azalttı ve her gün benzer öğünler tüketmeye başladı.

Güne iki dilim pastırma, iki yumurta, fırında pişmiş fasulye ve tostla başlayan Rogers, gün içinde latte içerken akşam yemeklerinde tavuk veya jambonlu salata ya da biftek ve yumurta tercih etti. Bu beslenme planını düzenli futbol antrenmanları ve egzersizle destekleyen Rogers, ilk altı ayda 12,7 kilo verdi. Sonraki iki yıl içinde toplam 95,3 kilo vererek 73 kiloya kadar düştü.

Kilo verdikten sonra yeniden futbol oynamaya başlayan Rogers, haftalık antrenmanların yanı sıra spor salonuna gitmeye, yüzmeye, koşmaya ve daha fazla yürümeye başladı. Günümüzde haftada üç kez futbol oynayan Rogers, her gün spor salonunda antrenman yapıyor.

Vücut kitle indeksi 24,5 seviyesine gerileyen Rogers, artık sağlıklı kilo aralığında bulunuyor. Son aylarda kilosunu korumaya odaklanan Rogers, protein alımını artırarak kas kütlesini geliştirmeye çalıştığını söyledi. Kilo vermenin yalnızca fiziksel görünümünü değil, aile yaşamını da değiştirdiğini belirten Rogers, artık oğlunun futbol antrenörlüğünü yaptığını söyledi.

Benzer sorunlar yaşayan kişilere tavsiyede bulunan Rogers, katıldığı programın hayatını değiştirdiğini belirterek, "Bu süreç beni oğluma daha da yakınlaştırdı. Artık onunla futbol oynayabiliyor ve antrenörlüğünü yapabiliyorum. Hayatımı değiştirdi." ifadelerini kullandı.