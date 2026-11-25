İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) raporuna göre, ülkede Mayıs-Eylül 2026 döneminde aşırı sıcaklarla bağlantılı 5 bin 258 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Bu sayı, kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan bu yana bildirilen en yüksek seviye oldu.

UKHSA'nın yazılı açıklamayla paylaştığı raporda, sıcaklıklarla bağlantılı ölüm sayısının 2022'de 2 bin 985, 2023'te 2 bin 295, 2024'te bin 311 ve 2025'te bin 504 olduğu hatırlatıldı. Raporda, bu yılki tahminin 2022'deki rekorun neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

EN FAZLA ÖLÜM 21-28 HAZİRAN DÖNEMİNDE

Rapora göre en fazla ölüm, 21-28 Haziran 2026 tarihlerindeki aşırı sıcak dönemde gerçekleşti. Bu sekiz günlük süreçte 2 bin 401 kişinin ölümünün sıcaklıklarla bağlantılı olduğu tahmin edildi.

İklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcakların süresinin, sıklığının ve şiddetinin artmasının beklendiği belirtilen raporda, halk sağlığını korumak için uzun vadeli uyum önlemlerinin önemine dikkat çekildi.

ÜST ÜSTE BEŞ SICAK HAVA DALGASI

İngiltere'de bu yıl üst üste beş sıcak hava dalgası yaşanmış, şiddetli kuraklık uydu görüntülerine yansımıştı. Ülkenin birçok kesiminde iki aydan fazla süre kayda değer yağış görülmemişti.

Temmuz 2026, ülkenin kayıtlarındaki en kurak dönem olmuştu. Başkent Londra'nın tamamı dahil İngiltere'nin yüzde 71,3'ü ve Galler için kuraklık ilan edilmişti.