İngiltere'nin önemli havalimanlarından Manchester, Stansted ve East Midlands'ı işleten Manchester Airports Group (MAG), büyük bir siber saldırıya uğradı. Şirket, yaklaşık 8,7 milyon müşterisinin verilerine izinsiz erişim yapıldığını doğruladı.

Saldırıda etkilenen veriler arasında müşterilerin e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plaka bilgileri ve posta kodları yer alıyor. MAG, verilerin önemli bir kısmının havalimanlarındaki Wi-Fi kayıtlarıyla bağlantılı e-posta adreslerinden oluştuğunu belirtti. Tüm bilgilere erişilmediği vurgulandı.

Şirket, saldırının operasyonel sistemleri etkilemediğini ve uçuşların normal şekilde sürdüğünü kaydetti. Ancak güvenlik önlemi olarak çevrimiçi "Manage My Booking" hizmetine erişim geçici olarak durduruldu. Mevcut rezervasyonların geçerliliğini koruduğu ve müşteri otopark hizmetlerinde kesinti yaşanmadığı açıklandı.

"BANKA BİLGİLERİMİZ GÜVENDE"

MAG, müşterilerin banka veya ödeme bilgilerinin saldırıdan etkilenmediğini net bir dille ifade etti. Şirket ayrıca, olayın yolcu veya havacılık güvenliği açısından herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti. Saldırı fark edilir edilmez etkilenen sistemlere erişim kısıtlandı ve uzman siber güvenlik ekipleri soruşturmayı üstlendi.

MAG, verileri sızdırılan müşterilerle doğrudan iletişime geçerek olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Müşterilerden havalimanlarından geliyormuş gibi görünen beklenmedik e-posta, SMS ve telefon aramalarına karşı temkinli olmaları istendi. Şüpheli mesajlardaki bağlantıların açılmaması ve eklerin indirilmemesi gerektiği belirtildi.

Şirket, müşterilerden asla banka, ödeme kartı veya parola bilgisi talep etmeyeceğini vurguladı. İlgili makamların olaydan bilgilendirildiği kaydedildi. MAG, yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle müşteri verilerinin güvenliği konusunda yaşanan endişe ve rahatsızlık için özür diledi.