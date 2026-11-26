İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF), insansız hava araçlarından (İHA) gelebilecek olası saldırılara karşı savaş uçaklarını geceleri hangarlara ve güçlendirilmiş sığınaklara taşıdığı öne sürüldü.

Sky News'ün haberine göre RAF, artan güvenlik tehditleri nedeniyle askeri uçaklarını korumak için yeni önlemler almaya başladı. Yeterli korumanın bulunmadığı hava üslerinde ve pist yakınlarında konuşlandırılan savaş uçaklarının çevresine de İHA saldırılarına karşı koruyucu ağlar yerleştirilmesi planlandı.

Haberde, bu önlemlerin İngiltere'nin artan tehditler karşısında ülke içindeki askeri savunmasını güçlendirme çabalarının parçası olduğu ileri sürüldü.

FARKLI ÜSLERE HIZLI KONUŞLANMA HAZIRLIĞI

RAF Komutanı Orgeneral Harv Smyth, katıldığı bir etkinlikte, olası bir çatışma durumunda savaş uçaklarının farklı hava üslerine dağıtılmasının önemine işaret etti.

İngiltere'deki askeri üslerin de saldırı tehdidi altında kalabileceği bir senaryoya hazırlandıklarını belirten Smyth, uçakların gerektiğinde hızla farklı noktalara konuşlandırılabilmesi gerektiğini söyledi.

Smyth, RAF Brize Norton Üssü'nde yaz aylarında yürütülen pist inşaatı nedeniyle uçakların farklı üslere dağıtıldığını ve bu süreçte operasyonların kesintisiz sürdürüldüğünü hatırlattı. Bu uygulamanın, RAF'ın uçaklarını ülke genelindeki farklı noktalara dağıtarak faaliyetlerini sürdürebileceğini gösterdiğini ifade etti.

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 ve İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri malzeme sağlayan İngiliz şirketlerini Rusya kaynaklı sabotaj tehdidine karşı uyarmıştı.