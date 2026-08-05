İngiltere ve Galler'de yaşanan aşırı kuraklık ve rekor sıcaklar dikkat çekiyor. İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office verilerine göre Temmuz 2026, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı son 190 yıl içinde İngiltere ve Galler genelinde en kurak geçen temmuz ayı oldu.

Bu dönemde İngiltere'de sadece 6.5 mm, Galler'de ise 9.3 mm yağış kaydedildi. Her iki bölgedeki bu yağış miktarları, kayda geçen en az yağışlardan biri oldu. Kurak hava koşullarına ülkenin büyük bölümünde olağanüstü yüksek sıcaklıklar eşlik etti.

Bu ay, İngiltere genelinde kaydedilen en sıcak ikinci, Galler'de ise şimdiye kadarki en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.