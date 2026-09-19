İngiltere'de hükümet, halka günlük yaşamı ciddi şekilde aksatabilecek durumlara karşı hazırlık yapma çağrısında bulundu. Konserve yiyecek ve içme suyu stoklaması, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve savaş ihtimaline karşı planlama yapılması istendi.

Hükümetin "savaş kitabı" olarak bilinen ve onlarca yıldır güncellenmeyen planı üzerinde de çalışmalar yeniden başlatıldı.

"EN TEHLİKELİ DÖNEM"

İngiltere'nin en üst düzey askeri yetkilisi, ülkede alarm zillerinin çaldığını söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton, bu hafta yaptığı açıklamada, Rusya'dan kaynaklanan tehdit nedeniyle Britanya'nın silahlı kuvvetlerdeki 35 yıllık kariyerinin "en tehlikeli" döneminden geçtiğini ifade etti.

TEHDİT NEREDE?

1940 yılında Almanya'nın İngiltere'yi işgal etme riski son derece gerçek bir ihtimal olarak görülüyordu. Bugün ise Rus tanklarının Londra'daki Whitehall'daki bakanlıklara kadar ulaşması ihtimali oldukça düşük.

"Savaş: Çatışmalar Bizi Nasıl Şekillendirdi?" adlı kitabın yazarı tarihçi Margaret MacMillan'a göre, asıl endişe tanklardan değil, okyanus tabanındaki kabloların kesilmesinden ve kritik sistemlerin siber saldırılara uğramasından kaynaklanıyor. MacMillan, "Asimetrik savaş ve siber savaş ihtimali büyük bir hızla artıyor" dedi.

PSİKOLOJİK OLARAK HAZIR MI?

İngiltere'de kendi topraklarında 80 yıldır savaş yaşanmadı. Peki toplum, böyle bir senaryoya psikolojik olarak hazır mı? Savunma harcamalarındaki büyük artışa ve bunun diğer alanlarda yaratabileceği fedakârlıklara halk ne kadar sıcak bakıyor?

MacMillan, "Barışın olağan durum olduğu ve sonsuz süreceği düşüncesine alıştığımızı düşünüyorum" diyerek, toplumun psikolojik olarak hazır olmadığını ancak savaşın düşündüğünden daha yakın bir tehdit olduğunu fark etmeye başladıklarını söyledi.

1914'ÜN GÖLGESİ

Emekli İngiliz General Sir Richard Shirreff, mevcut durumu 1914'ten önceki Edward dönemiyle karşılaştırdı. O dönemde savaş çok konuşuluyordu ancak gerçekleşmesi uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Shirreff, "Bence şu anda bulunduğumuz nokta da bu" dedi.

AVRUPA'DA SAVAŞA BAKIŞ

Avrupa'da savaş her zaman bu kadar uzak bir ihtimal olarak görülmedi. 1914'te askerlik şubeleri gönüllülerle doluydu. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın dehşeti, toplumun bilincine kazındı ve Avrupa'nın savaşa bakışını değiştirdi.

MacMillan, "Birinci Dünya Savaşı deneyimi, modern savaşın ne kadar korkunç olduğunu gösterdi" dedi.

"İNANAMAMA KRİZİ"

Florida Üniversitesi'nden stratejik çalışmalar profesörü Andrew Michta, Avrupalıların özellikle Batı Avrupa'daki seçkinlerin onlarca yıldır "inanamama krizi" yaşadığını savunuyor. İngiltere dahil birçok Avrupa ülkesi, psikolojik olarak düşük hazırlık seviyesinde.

Michta, "Almanlar son 30 yılda tamamen silahsızlandı. İngiltere de büyük ölçüde silahsızlandı; hepsinden önemlisi zihinsel olarak silahsızlandı" dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Avrupa ülkeleri, Rusya'dan gelen tehdidin ortadan kalktığına inanarak askeri hazırlıklarını azalttı. Özellikle Almanya'nın Rus enerjisine bağımlılığı, bu "yatıştırma politikası"nın bir sonucu olarak görülüyor.

RUSYA'NIN TEHDİDİ

General Shirreff'e göre Rusya'nın 2014'te Ukrayna'yı işgal etmesi, Batı'nın güvenliği açısından ciddi bir dönüm noktasıydı. "Rusya, 2014'ten bu yana NATO'yla savaş halinde olduğuna inanıyor" diyen Shirreff, bu savaşın geleneksel bir savaş olmadığını, hedef alınan ülkelerin bütünlüğünü zayıflatmayı amaçladığını belirtti.

PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Savunma harcamalarının artırılması çağrıları, savaşa hazırlıklı olmanın savaşı önlemenin en iyi yolu olduğu düşüncesine dayanıyor. Ancak psikolog Jim Orford'a göre, tehdit altında olduğumuza inanmak gerekiyor. "Rusya'yı düşman olarak görmemiz gerekiyor" diyen Orford, toplumun "savaşı düşünme" aşamasında epey ilerlediğini belirtti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA HAZIRLIĞA BAŞLADI

Rusya sınırına yaklaştıkça ülkelerin psikolojik hazırlığı artıyor. İsveç, 2022'de Ukrayna işgalinin ardından tarafsızlık politikasından vazgeçti ve savaş hazırlığına başladı. Başbakan Ulf Kristersson, "Rusya'nın tehlikeli olduğu son derece açık" dedi.

İsveç'te kısmi zorunlu askerlik sistemi uygulanıyor ve yurttaş katılımı oldukça yüksek. Finlandiya ise İkinci Dünya Savaşı'ndaki "Kış Savaşı" deneyimlerinden ders çıkardı ve bugün Rusya ile bin 287 kilometrelik sınırı paylaşıyor.

Finlandiya, 2022'de tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katıldı. Zorunlu askerlik sistemi sayesinde toplumun tamamı ulusal güvenlik anlayışının parçası haline geldi. Savunma harcamaları da arttı.

Finlandiya'nın 2025 yılında savunmaya ayırdığı oran GSYİH'nin yüzde 2,5'i iken, İngiltere'nin oranı yüzde 2,3 olarak kaydedildi.