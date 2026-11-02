İngiltere’de enerji fiyatlarıyla hızlanan enflasyon, üç yılı aşkın aradan sonra faiz artışı beklentisini güçlendirdi. İngiltere Merkez Bankası’nın 5 Kasım Perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75’ten yüzde 4’e çıkarması bekleniyor.

Türkiye saatiyle 15.00’te açıklanacak kararda bu beklenti gerçekleşirse banka, Ağustos 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırmış olacak. Borçlular açısından olası artışın etkisini ise kredilerin faiz türü ve sözleşme koşulları belirleyecek.

KONUT KREDİLERİNDE TAKSİTLER ARTABİLİR

Merkez bankası faizine bağlı konut kredilerinde aylık ödemeler artabilir. Diğer değişken faizli kredilerde de kredi veren kuruluşların tarifelerini yükseltmesi gündeme gelebilecek.

Sabit faizli konut kredilerinde ise mevcut anlaşma dönemi boyunca taksitler değişmeyecek. Sabit faiz süresi dolup yeni anlaşmaya geçecek borçlular, o tarihte geçerli finansman koşullarıyla karşılaşacak. Bu nedenle olası artış bazı hanelere daha hızlı, bazılarına ise sözleşmeleri sona erdiğinde yansıyabilecek.

ENFLASYON 11 AYIN ZİRVESİNDE

İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu ağustostaki yüzde 3,1 seviyesinden eylülde yüzde 3,5’e yükseldi. Böylece 11 ayın en yüksek düzeyine çıkan enflasyon, merkez bankasının yüzde 2 hedefinden uzaklaştı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre yükselişte özellikle akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Fiyat baskısı enerji dışındaki göstergelerde de arttı. Enerji, gıda, alkol ve tütünü dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yüzde 2,6’dan yüzde 2,8’e, hizmet enflasyonu ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye çıktı.

Enerji düzenleyicisi Ofgem’in ekim-aralık dönemi tarifelerinde, otomatik ödeme yapan tipik bir hanenin tüketimi üzerinden hesaplanan yıllıklandırılmış fatura tutarı 1.723 sterlin olarak belirlendi. Kurum, önceki döneme göre artışı yuvarlanmış olarak yüzde 4 açıkladı. Hanelerin ödeyeceği gerçek tutar ise tüketimlerine göre değişiyor.

Investec analisti Ellie Henderson’a göre enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması, geçici maliyet şokunun daha kalıcı fiyat baskısına dönüşmesi riskini artırıyor. Henderson, üreticilerin yükselen maliyetleri daha fazla üstlenememesi halinde baskının mağaza fiyatlarına da yansıyabileceğine dikkat çekiyor.

EYLÜLDE ÜÇ ÜYE ARTIŞ İSTEMİŞTİ

Merkez bankasının Para Politikası Kurulu, eylül toplantısında faizi altıya karşı üç oyla yüzde 3,75’te tutmuştu. Üç üye ise 25 baz puanlık artışla faizin yüzde 4’e çıkarılmasını istemişti. Sonrasında açıklanan enflasyon verileri, kasım kararı öncesinde sıkılaşma tartışmasını güçlendirdi.

Banka, enerji maliyetlerindeki artışın ücret belirleme ve şirketlerin fiyatlama davranışlarına yerleşmesi riskini izliyor. Eylül değerlendirmesinde bu etkilerin henüz belirgin olmadığı, ancak yüksek enerji fiyatları sürdükçe riskin büyüyeceği belirtilmişti.

Kurulun değerlendireceği ekonomik veriler arasında büyüme ve istihdam da bulunuyor. İngiltere ekonomisi ağustosta aylık yüzde 0,1 büyürken, haziran-ağustos döneminde işsizlik oranı yüzde 4,7 oldu.

Ekonomistler ve yatırımcılar, olası artışın ardından bankanın yeni faiz adımlarına ilişkin mesajlarını da izleyecek. Artışın devam eden bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Karar günü yayımlanacak enflasyon ve büyüme tahminleri ile kurul üyelerinin oy dağılımı, faizlerin izleyeceği yola ilişkin değerlendirmelerde öne çıkacak

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