İngiltere Lig Kupası dördüncü turunda Liverpool, Chelsea'yi seri penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Anfield'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.
Chelsea, 40. dakikada Morgan Rogers'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Liverpool'un yanıtı üç dakika sonra geldi. Cody Gakpo, 43. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince tur atlayan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Liverpool, adını çeyrek finale yazdırdı.