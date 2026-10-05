İngiltere, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik ek gümrük vergisi seçeneklerini masaya yatırdı. Henüz kesinleşmeyen karar, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki fiyat avantajını zorlayabilir.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın, Çin'den gelen otomobillere uygulanabilecek olası vergi seçenekleri üzerinde çalıştığı bildirildi. İngiliz hükümeti, Çinli elektrikli otomobillere henüz yeni bir gümrük vergisi getirilmediğini vurgularken, otomotiv sektörüyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

YÜZDE 45'E VARAN SEÇENEK MASADA

Hazırlanan olası paketin, Avrupa Birliği'nde Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan vergi seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor. AB, Çin'de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere şirket bazında yüzde 7,8 ile yüzde 35,3 arasında değişen ek telafi edici vergiler uyguluyor.

Bu ek vergiler, mevcut yüzde 10'luk standart otomobil gümrük vergisine eklendiğinde bazı üreticiler için toplam yük yüzde 45'e kadar çıkabiliyor. İngiltere'nin de benzer bir vergi uygulamasına gitmesi halinde, Çinli markaların İngiltere pazarındaki fiyat rekabeti baskılanmış olacak.

Ancak İngiltere'de henüz kesinleşmiş bir vergi oranı bulunmuyor. Yüzde 45 seviyesi, değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

ÇİNLİ MARKALAR İNGİLTERE'DE HIZLA BÜYÜYOR

Vergi tartışmasının temelinde, Çinli otomobil üreticilerinin İngiltere pazarındaki hızlı yükselişi bulunuyor. İngiltere'de eylül ayında 350 bin 518 yeni otomobil tescil edilirken, pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 büyüdü.

Bataryalı elektrikli otomobil satışları ise yüzde 36,3 artışla 99 bin 199 adede çıktı. Elektrikli otomobiller, eylül ayında toplam yeni otomobil pazarının yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Çinli üretici BYD yalnızca eylül ayında 20 bin 140 otomobil tesciliyle yüzde 5,75 pazar payı elde etti. Chery'nin satışları da 9 bin 788 adede ulaşarak yüzde 2,79 pazar payına çıktı.

AVRUPA BASKISI LONDRA'YI HAREKETE GEÇİRDİ

İngiltere'deki karar sürecinde yalnızca Çinli üreticilerin pazar payı değil, Avrupa Birliği'nin ticaret politikaları da etkili oluyor. AB, sanayi politikasında "Made in Europe" yaklaşımını güçlendirerek Avrupa'da üretilen ürünlere daha fazla avantaj sağlamayı hedefliyor.

Otomotiv sektörü de bu politikada öncelikli alanlardan biri olarak görülüyor. İngiliz otomotiv şirketleri, Avrupa'daki yeni destek ve kamu alımları düzenlemelerinden dışlanmaları durumunda AB pazarında rekabet dezavantajı yaşayabileceğinden endişe ediyor.

Bu nedenle İngiltere'nin önünde iki yönlü bir baskı bulunuyor: Bir yandan Çinli üreticilere karşı iç pazarı korumak, diğer yandan İngiliz otomotiv sektörünün Avrupa pazarındaki konumunu kaybetmesini önlemek.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

İngiltere, Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Eylül ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, ABD ve Birleşik Krallık yer aldı. Aynı dönemde otomotiv sektörü 3,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü oldu.

İngiltere'nin Çinli otomobillere yönelik olası yeni vergi uygulaması, doğrudan Türkiye'den gelen otomobillere ek vergi anlamına gelmiyor. Ancak Avrupa otomotiv pazarında ticaret kurallarının giderek daha sıkı hale gelmesi, Türkiye açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Özellikle Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye gibi üçüncü ülkelerde üretim yatırımlarını artırması durumunda, menşe kuralları ve ticaret savunma önlemleri daha da önem kazanabilir.

Şu an için gözler, İngiliz hükümetinin sektörle görüşmelerinin ardından Çinli elektrikli otomobillere yönelik resmi bir vergi kararını ya da ticaret soruşturmasını açıklamasında. Yeni bir vergi yürürlüğe girerse, İngiltere de ABD ve Avrupa Birliği gibi Çinli elektrikli otomobillere karşı ticaret bariyerlerini artıran bir pazar haline gelecek.