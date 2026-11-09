İngiltere'de hükümet, otomotiv üreticilerinin artan maliyetler ve talebin hedeflerin gerisinde kalmasına ilişkin uyarıları üzerine 2030 elektrikli araç satış zorunluluğunu esnetmeye hazırlanıyor. Yüzde 80 olarak belirlenen hedefin yüzde 60 civarına çekilmesi masadaki seçenekler arasında bulunuyor.

Dünya'nın haberine göre, 8 Kasım'da sızan bilgilerle gündeme gelen planın 11 Kasım Çarşamba günü Downing Street'te yapılacak zirvede karara bağlanması bekleniyor. Toplantıda, iklim hedeflerini korumak isteyen bakanlıklarla otomotiv sektörünü destekleyen ekonomi yönetimi arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi amaçlanıyor.

SATIŞLAR ARTTI, PAY HEDEFİN GERİSİNDE KALDI

2024'te yürürlüğe giren düzenlemeler, elektrikli araçların satış payının 2026'da yüzde 33'e, 2030'da yüzde 80'e ve 2035'te yüzde 100'e ulaşmasını öngörüyor.

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliğinin 5 Kasım tarihli verilerine göre, ekimde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,7 artarak 48 bin 858 adede ulaştı. Buna karşılık ocak-ekim dönemindeki pazar payı yüzde 26,6'da kaldı.

Haberde aktarılan tahminlere göre, elektrikli araçların 2026'yı yüzde 27,2 satış payıyla tamamlaması bekleniyor. Bu oran, yüzde 33'lük hedefin 5,8 puan altında bulunuyor. 2028 için öngörülen yüzde 37,5'lik pay da aynı yılın yüzde 52'lik yasal hedefinin gerisinde kalıyor.

Otomotiv şirketleri, tüketici talebinin yasal hedeflerle aynı hızda büyümediğini savunuyor. Üreticiler, hedefleri tutturmak için uygulanan indirimlerin ve düşük faizli finansman desteklerinin şirketleri zorladığını belirterek, aradaki farkın büyümesinin istihdam ve yatırımlar için risk oluşturacağı uyarısında bulunuyor.

ŞARJ SEKTÖRÜNDEN 1,7 MİLYAR STERLİNLİK YATIRIM UYARISI

Hükümetin değerlendirdiği seçenekler arasında hedefi yüzde 80'de tutmak, yüzde 70'e veya yüzde 60'a indirmek ve yüzde 50 seviyesine çekmek bulunuyor. Habere göre genel beklenti, hedefin yüzde 60 civarında belirlenmesi ve üreticilere tanınan esnekliklerin 2034'e kadar uzatılması yönünde.

Şarj sektörünün çatı kuruluşu ChargeUK ise satış kotalarının düşürülmesinin 1,7 milyar sterlinlik altyapı yatırımını tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Çevre örgütleri de hedeflerin gevşetilmesinin ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarıyla mücadeleye zarar vereceğini savunuyor.

BENZİNLİ VE DİZELDE TAKVİM KORUNUYOR

Ara hedeflerde değişiklik tartışılırken, yalnızca benzin veya dizel yakıtla çalışan yeni otomobillerin satışını 2030'da sonlandırma kararı korunuyor.

Geçiş döneminde belirli hibrit modellerin satışına izin verilecek. 2035'ten itibaren ise satılacak tüm yeni otomobillerin ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması zorunluluğu geçerliliğini sürdürecek.