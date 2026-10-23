İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmalarını tavsiye etti.

“Be Ready” (Hazırlıklı Ol) kampanyasıyla hanelerin doğal afetlere ve kritik altyapıda yaşanabilecek kesintilere hazırlanması amaçlanıyor. Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesilebileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

KİŞİ BAŞINA 9 LİTRE İÇME SUYU

Kampanya kapsamında, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu bulundurulması önerildi. Hazırlık listesinde bozulmayan gıdalar, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo da yer aldı.

“BU TEHDİTLER VARSAYIMSAL DEĞİL, GERÇEK”

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, “Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor.” dedi. Hanelerin ve işletmelerin olası krizlere nasıl karşılık vereceklerini önceden planlamalarının önemini vurguladı.

BBC'nin “Question Time” programında da konuşan Streeting, hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığını belirterek, “İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların belirli bir tehdide yönelik olmadığını söyleyen Streeting, gıda ve su stoklarının elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmaması gibi durumlarda faydalı olabileceğini kaydetti.

BASİT ÖNLEMLERLE EKİPLERİN YÜKÜNÜ AZALTMA HEDEFİ

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ise vatandaşların basit önlemler almasının, acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını ifade etti.

Girişimin ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer hazırlık kampanyalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

İngiltere'de daha önce, çok sayıda internet sitesinde kullanılan PHP programlama dilinde kritik güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından 32 kamu hizmetine ait internet sitesi tedbir amacıyla erişime kapatılmıştı.