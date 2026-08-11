İngiltere'de kuraklık koşulları genişlemeye devam ederken, resmi kurumlar yeni bir uyarı yayımladı. İngiltere Çevre Ajansı ile diğer hükümet yetkililerinin yanı sıra sektör ve çiftçi temsilcilerinden oluşan İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu, dün bir araya geldi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire ile Kent, East Sussex, Solent ve South Downs dahil edildi. Bu genişlemenin ardından İngiltere'nin yüzde yetmiş birinde resmen kuraklık ilan edildiği açıklandı.

İngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için de kuraklık ilan etmişti.