Mirror gazetesinin edindiği bilgilere göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın babası Roy Burnham hayatını kaybetti.

Babasının vefat haberini alan Başbakan'ın bir dizi resmi programını iptal ettiği öğrenildi. Alzheimer teşhisi konulan ve bir bakımevinde yaşayan Roy'un aldığı bakımın, Başbakan'ın aksayan sosyal bakım sistemini düzeltme çabalarına ilham kaynağı olduğu aktarıldı.

Burnham, Temmuz ayında Başbakan olduğunu babasının bilememesinden duyduğu üzüntüyü daha önce dile getirmişti.

Yaz aylarında katıldığı "How to Fail with Elizabeth Day" adlı podcast programında konuşan Başbakan, bakımevinde yaşanan bir anıyı şu sözlerle anlatmıştı:

"Geçen hafta harika bir şey oldu. Pazar günü babamın bakımevine gittim. Başbakan olmamdan sonraki Pazar günüydü, yani altı gün sonra. Görevlilerden biri 'Müdür ayrılmadan önce sizinle konuşmak istiyor. Yanına gittim ve konuşmamızda bana 'Hepimiz bilmenizi istedik' dedi."

Başbakan, bakımevi müdürünün ifadelerini aktarırken duygulandığını belirterek anlatımına şöyle devam etti:

"Burada dikkatli olmalıyım, bu beni oldukça duygulandırıyor. 'Hepimiz Downing Sokağı'ndan geçebileceğiniz zamanı tahmin edebiliyorduk, bu yüzden Roy'u koltuğuna oturttuk, televizyonu tam önüne getirdik ve altımız etrafında durup 'Roy, bak' dedik' dedi. Ve adamın döndüğünü, bir anlığına bildiğini düşündüklerini söylediler."

Burnham, "Onlar bunu yaptığı sırada ben anneme sarılmıştım ve babam hakkında sohbet ediyorduk; 200 mil ötede bunu yapıyor olmaları fikri..." ifadelerini kullandı.

Başbakan, Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın dışında sarıldığı kişinin annesi olup olmadığı sorulduğunda ise "Kulağına babam hakkında bir şeyler fısıldıyordum" yanıtını vererek durumu doğruladı.