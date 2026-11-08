ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Skydive Elsinore tesisinde düzenlenen etkinlikte uçaktan atlayan iki deneyimli paraşütçü, inişe hazırlandıkları sırada havada çarpıştı. Yere düşerek ağır yaralanan iki kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada, atlayışın serbest düşüş aşaması ve paraşütlerin açılması sorunsuz gerçekleşti. Ancak iki paraşütçü, yerden yaklaşık 46 metre yüksekte birbirlerine çarptı. Çarpışmanın ardından paraşütleri birbirine dolandı.
Riverside County Şerif Ofisi, yaşamını yitirenlerin Güney Dakota'nın Box Elder kentinden 56 yaşındaki Georgia Jean ile Illinois'un Aurora kentinden 29 yaşındaki Levi Pimentel olduğunu açıkladı.