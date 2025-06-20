Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde denize girenler, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı.

Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak da bölgede incelemede bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle denize girmek yasaklandı.

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde tabaka oluştuğunu ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu söyledi.

Özbey, durumun insanları sağlık açısından tehdit edebileceğini belirterek, ailece denize girmediklerini kaydetti.

Bedirhan Erdoğan da tatil beldesinde ikamet ettiğini, atık ve koku nedeniyle denize giremediğini belirtti.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde deniz yüzeyinde kirlilik oluşması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında toplandığı bildirildi.

İnkumu sahilinde petrol ürünü kokusu ve deniz suyu yüzeyinde gözlemle tespit edilen muhtemel petrol ürünü ve benzeri kaynaklı kirliliğin deniz suyu kalitesini etkilediği belirtilen açıklamada, "Halk sağlığının korunması, kimyasal kirleticilerin etkilerinden korunmak ve yüzenlerin sağlığını etkileyebilecek olası hastalıkları önlemek amacıyla İnkumu plajında tedbiren 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.