Olay, saat 19.00 sıralarında İnkumu Plajı'nda Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek için denize giren 3 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

KURTARMA ÇABASI CANI ALDI

Cankurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım amacıyla denize girdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emekli imam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.