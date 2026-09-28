İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) sistemlerine yönelik "siyasal veya askeri casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, kurumun Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin inceleme yapıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK'ın eski başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcılıkta ifade verdi.

İncelemelerde, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ'nün askeri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitler yapıldığı, bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktığının belirlendiği aktarıldı.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara da ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.

22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara'da da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olay tarihinde MASAK Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnönü Akgün Alp, Eda Aydoğan, Güner Eke ve Zehra Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Mahkeme, şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.