Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığıyla inşa edilen ve 1998 yılında hizmete açılan 190 metre uzunluğundaki Choluteca Köprüsü, faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mitch Kasırgası ile karşı karşıya kaldı. Kasırga sonrasında köprünün ana betonarme yapısı tamamen sağlam kalırken, bağlantı yolları yıkıldı ve nehrin akış yönü kaydı.

SEL FELAKETİNDEN HASAR ALMADAN ÇIKTI

Ekim 1998'de Karayipler üzerinden geçerek Orta Amerika'yı vuran Mitch Kasırgası, Honduras anakarasına Kategori 1 şiddetinde ulaştı. Rüzgar şiddetinin azalmasına rağmen sistemin bıraktığı aşırı yağışlar, bölgede büyük felakete yol açtı.

Mühendislik hesaplamalarında saniyede 5.000 metreküp akış hızı ve 47,4 metre su seviyesi temel alınarak inşa edilen köprü bölgesinde, sel debisi öngörülen seviyenin üç katına ulaştı. Gerçekleşen su seviyesi 50,6 metreye çıkarak nehir kıyılarını ve erişim altyapısını tamamen tahrip etti.

NEHİR KAYDI, YAPISAL OLARAK SAĞLAM KÖPRÜ İŞLEVSİZ KALDI

Sel sularının şiddetiyle Choluteca Nehri'nin yatağı sol kıyıya doğru kaydı. Nehir artık köprünün altından değil, yapının yanındaki boş araziden akmaya başladı.

Köprüye bağlanan toprak yolların yok olması ve nehrin yön değiştirmesi nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki yapı, sağlam olmasına rağmen karayolu ağından tamamen izole hale geldi.