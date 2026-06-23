Yol, Karakurum Dağları boyunca buzulların, sarp kayalıkların ve derin vadilerin arasından geçiyor. Bu nedenle bazı mühendisler ve gezginler tarafından "Dünyanın Sekizinci Harikası" olarak da anılıyor. Günümüzde hem ticaret hem de turizm açısından Çin ile Pakistan arasındaki en önemli kara bağlantılarından biri olarak kabul ediliyor.

İKİ ÜLKE 20 YIL BOYUNCA İNŞA ETTİ

Karakurum Otoyolu'nun inşasına 1962 yılında başlandı. Çin ve Pakistan'ın ortak yürüttüğü proje yaklaşık 20 yıl sürdü. Yol 1979 yılında tamamlanırken, uluslararası trafiğe 1986'da açıldı.

Çığlar, heyelanlar, aşırı yükseklik ve sert iklim koşulları nedeniyle proje modern mühendisliğin en zorlu çalışmalarından biri olarak görülüyor. İnşaat sırasında yüzlerce işçinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bazı bölümlerde yol kayaların içine oyularak inşa edildi.

GÜNÜMÜZDE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karakurum Otoyolu, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında stratejik önemini korumaya devam ediyor. Yolun çeşitli kesimlerinde genişletme ve modernizasyon çalışmaları sürüyor.

2010 yılında meydana gelen büyük heyelanın ardından oluşan Attabad Gölü nedeniyle su altında kalan bölümler yeniden inşa edildi ve bölgeye yeni tüneller ile köprüler eklendi. Günümüzde milyonlarca ton yükün taşındığı Karakurum Otoyolu, aynı zamanda dünyanın en etkileyici ve zorlu kara yollarından biri olarak macera tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.