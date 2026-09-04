Kuzey Kaliforniya'daki Scott Nehri'ne yerleştirilen yapay barajlar, yavru coho somonlarının hayatta kalma oranını yüzde 8'den yüzde 60'a çıkardı. Frontiers in Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırma, düşük maliyetli müdahalelerin kuraklık dönemlerinde dahi nehir ekosistemini canlandırabildiğini ortaya koydu.

YAPAY BARAJ EKOSİSTEMİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

1830'lu yıllarda avcıların kunduzları yok etmesiyle çöken Scott Nehri ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla Sugar Creek ve French Creek kollarına ahşap barajlar kuruldu. Dere yatağına çakılan ahşap kazıkların söğüt dalları, çakıl ve çamurla örülmesiyle oluşturulan yapılar, bölgede kalan kunduzların da müdahalesiyle 9 bin metrekarelik dev bir sulak alana dönüştü.

İnşa edilen yapay sistem, 8 bin 500'den fazla genç somon balığını destekleyecek kapasiteye ulaştı.

KURAKLIK DÖNEMİNDE SONUÇLAR NE OLDU?

Yapay barajların oluşturduğu göletler, su sıcaklığını baraj bulunmayan alanlara kıyasla daha serin tutarak balıkların gelişimini doğrudan olumlu etkiledi.

İlk barajların yerleştirilmesinden iki yıl sonra, şiddetli kuraklık şartlarına rağmen Scott Nehri'ne yumurtlamak için geri dönen ergin coho somonu sayısı bölgedeki diğer tüm nehirleri geride bıraktı.