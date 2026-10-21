Polonya’nın Wroclaw kentinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir mühimmat bulundu. Polonya Haber Ajansı PAP’ın aktardığına göre, mühimmat 15 Ekim’de Kolejowa Caddesi’ndeki bir otel ve ofis kompleksinin inşaat sahasında yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

250 KİLOGRAMLIK UÇAK BOMBASI

Polis ekipleri, bombanın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alırken yapılan incelemelerde mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan 250 kilogramlık bir uçak bombası olduğu tespit edildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANACAK

Bu sabah itibarıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin kişinin bölgeden uzaklaştırılması hedefleniyor. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için yürütülecek çalışmalar nedeniyle kentte toplu taşıma güzergahlarında değişiklik yapılacak. Demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

SIK SIK MÜHİMMATLAR BULUNUYOR

Wroclaw’da kazı çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmatlara sık sık rastlanıyor. Kentte benzer bir nedenle gerçekleştirilen son büyük çaplı tahliye ise temmuz ayında Trzemeska Caddesi çevresinde yapılmıştı.